Borna Gojo plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP - 172.) plasirao se u drugo kolo kvalifikacijskog turnira za pariški Grand Slam turnir u Roland Garrosu pobijedivši u prvom kolu domaćeg predstavnika s pozivnicom Saschu Gueymarda Wayenburga (ATP - 265.) sa 6:3, 6:4.
Splićanin će u drugom kolu igrati protiv pobjednika dvoboja između 11. nositelja Portugalca Henriquea Roche (ATP – 118.) i Mađara Zsombora Pirosa (ATP – 175.) koji je prije dva dana poražen u finalu ATP Challengera “Zagreb Open” na Šalati.
Hrvatska u kvalifikacijama ima još dvojicu predstavnika, Osječanina Mateja Dodiga (ATP – 202.), čiji je suparnik u prvom kolu Kinez Zhou Yi (ATP – 220.), i Splićanina Luku Mikruta (ATP – 196.), koji će igrati protiv bosansko-hercegivačkog predstavnika Nermana Fatića (ATP – 236.).
