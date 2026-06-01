Auger-Aliassime do prvog Grand Slam četvrtfinala u Parizu

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Félix Auger-Aliassime, 6. tenisač svijeta, u ponedjeljak je na Roland-Garrosu pobijedio Čileanca Alejandra Tabila (ATP-36.) 6-3, 7-5, 6-1 i plasirao se u svoje prvo Grand Slam četvrtfinale.

Kanađanin je brzom pobjedom za 2 sata i 6 minuta osigurao 4. mjesto na svjetskoj rang listi u sljedeći ponedjeljak, što je najviši plasman u njegovoj karijeri.

“Nadam se da ću ići do kraja”, rekao je pariškoj publici.

“Danas je idealan scenarij, ovo je stvarno jako dobar meč za mene, ovo je najbolji tenis koji sam igrao od početka turnira, nadam se da će se ovako nastaviti.”

Ovaj 25-godišnjak je, zajedno s Alexanderom Zverevom (3.), jedan je od samo dva igrača među 10 najboljih koji su ostali u muškoj konkurenciji nakon što su prvi nositelji desetkovani tijekom prvog tjedna, igranog po velikoj sparini.