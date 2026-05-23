Roland Garros kreće u nedjelju: Samo će Prižmić od Hrvata biti na terenu

Alberto Gardin via Guliver Image

U petak navečer svi hrvatski predstavnici saznali su protivnike u prvom kolu Roland Garrosa. Marin Čilić, Petra Marčinko i Donna Vekić već su od četvrtka znali svoje protivnike dok su Dino Prižmić i Antonia Ružić trebali čekati da se završe kvalifikacije kako bi saznali svoje suparnike.

Tako će Prižmić u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Michaela Zhenga dok će Ružić snage odmjeriti s Amerikankom Ashlyn Krueger.

U subotu je nakon ždrijeba stigao i službeni raspored za prvi dan Roland Garrosa, a samo će jedan Hrvat biti na terenu. Riječ je o Prižmiću koji će igrati na terenu broj devet. Meč s Amerikancem na rasporedu je kao treći, a prije njegovog susreta na tom terenu igrat će Lilli Tagger i Xinyu Wang te Ana Blinkova i Julija Starodubceva.

Ostali hrvatski predstavnici igrat će u ponedjeljak. Marin Čilić igrat će protiv talentiranog Francuza Moisea Kouamea, Petra Marčinko igra protiv Eve Lys dok će Donna Vekić snage odmjeriti protiv Alice Tubello.