Ribakina stigla do naslova u Stuttgartu i osvojila luksuzan automobil

Podijeli :

xEibner-Pressefoto EdwardxCheungx EP_ECG via Guliver

Kazahstanka Jelena Ribakina osvojila je u nedjelju naslov na WTA teniskom turniru u Stuttgartu nakon što je u finalu sa 7-5, 6-1 pobijedila 12. tenisačicu svijeta Čehinju Karolinu Muchovu.

Za nagradu je druga tenisačica svijeta dobila 160.000 eura i žuti sportski kabriolet Porsche 911 Carrera, koji vrijedi otprilike isto kao i nagradni fond.

Ribakini, pobjednici Australian Opena, ovo je drugi naslov u Stuttgartu nakon 2024. godine i trinaesti u karijeri. Ovo joj je bilo 24. finale u karijeri.

Muchova je ovog tjedna pobijedila dvije igračice iz Top 10 na svijetu (Coco Gauff, Elinu Svitolinu) i bit će 11. na novoj ATP tablici. Do sada je igrala u osam WTA finala i osvojila je dva naslova. Posljednji je osvojila ove godine u Dohi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.