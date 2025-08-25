Ranking karijere za Ružić, napredovala i Vekić

Podijeli :

Paul Bonser SPP via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić napredovala je šest mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Antonia Ružić stigla do rankinga karijere.

Donna Vekić tako uoči svog prvog nastupa na zadnjem Grand Slam turniru sezone US Openu zauzima 49. mjesto na WTA ljestvici,m a Antonia Ružić, koja će danas prvi put nastupiti na US Openu, popela se 20 mjesta u odnosu na ljestvicu od proplog tjedna is ada je 69. tenisačica svijeta.

Petra Marčinko je napredovala jedno mjesto i sada zauzima 114. poziciju, a Jana Fett dva mjesta i sada je 152. tenisačica svijeta. Petra Martić je u odnosu na prošli tjedsan pala čak 30 mjesta i sada zauzima 195. poziciju.

Među vodećima nema promjena. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka je prva, druga je Poljakinja Iga Swiatek, a treća Amerikanka Coco Gauff.