Prva se uvijek pamti: Evo koliko je Prižmić zaradio premijernom pobjedom na Grand Slam razini

Dino Prižmić otvorio je svoj nastup na glavnom turniru Roland Garrosa uvjerljivom pobjedom. Dvadesetogodišnji Splićanin u prvom je kolu s lakoćom svladao američkog kvalifikanta Michaela Zhenga rezultatom 6:1, 6:1, 6:3 nakon sat i 45 minuta igre.

Tom je pobjedom Prižmić upisao svoju prvu Grand Slam pobjedu u karijeri, nakon što je ranije dva puta zaustavljen u prvom kolu Australian Opena, gdje su ga 2024. zaustavili Novak Đoković i James Duckworth, dok ga je na US Openu 2025. eliminirao Andrey Rublev.

Za prolazak u drugo kolo zaradio je i nagradu od 130 tisuća eura, a ondje ga čeka dvoboj protiv sjajnog 19-godišnjeg Brazilca Joãoa Fonsece. Bit će to sudar dviju mladih teniskih nada koje su već osvajale juniorske Grand Slamove — Prižmić Roland Garros 2023., a Fonseca US Open iste godine.