Prižmić za SK: Psihički se mučim na travnatoj podlozi

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Dino Prižmić je u ponedjeljak došao do svoje prve pobjede na WImbledonu u glavnom ždrijebu. S 3-1 u setovima bio je bolji od Australca Adama Waltona te je tako zakazao susret s trećim nositeljem Felixom Auger-Aliassimeom. Nakon meča Splićanin je dao kratku izjavu našem srpskom kolegi Saši Ozmu. Dotaknuo se meča, čemu se trebao prilagoditi, a posebno je istaknuo kako ne voli travnatu podlogu. Prižmić je istaknuo kako se psihički muči igrati na travi te da i dalje ima isto mišljenje o ovoj podlozi. Za kraj se osvrnuo i na svog sljedećeg protivnika za kojeg je priznao da ga nije posebno proučavao te da će se morati bolje pripremiti uoči meča u srijedu.

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