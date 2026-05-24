Prižmić nastavlja sa sjajnom formom! Deklasirao je protivnika i stigao do prve Grand Slam pobjede

Dino Prižmić otvorio je svoj nastup na glavnom turniru Roland Garrosa uvjerljivom i vrlo sigurnom pobjedom. Dvadesetogodišnji Splićanin u prvom je kolu s lakoćom svladao američkog kvalifikanta Michaela Zhenga rezultatom 6:1, 6:1, 6:3, nakon sat i 45 minuta igre.

Prižmić je odigrao dominantan meč i gotovo cijelo vrijeme kontrolirao ritam susreta, pri čemu je izgubio samo jedan servis-gem. S druge strane, Zhengu je čak sedam puta oduzeo početni udarac. Hrvatski tenisač je upisao 31 winner uz 20 neprisiljenih pogrešaka, dok je Amerikanac imao devet izravnih poena i 26 pogrešaka.

Ovom pobjedom Prižmić je upisao svoj prvi trijumf na Grand Slam turnirima, nakon što je ranije dva puta zaustavljen u prvom kolu Australian Opena te jednom na US Openu.

U drugom kolu čekat će boljeg iz dvoboja između João Fonsece i Luke Pavlovića. Ako Fonseca opravda status favorita, u sljedećoj rundi mogli bismo gledati okršaj dviju mladih teniskih nada.