Prižmić lovi četvrtfinale Rima: Evo gdje i kada gledati meč protiv 15. tenisača svijeta

Nakon sjajnog nastupa u Madridu, gdje je od kvalifikacija stigao do trećeg kola Mastersa, hrvatski tenisač odličnu formu nastavio je i u Rimu, gdje je izborio plasman u osminu finala.

VIDEO / Maestralni Prižmić ostvario rezultat karijere na Mastersu u Rimu! Evo koliko je Prižmić zaradio plasmanom u osminu finala Rima

Tamo ga čeka 15. tenisač svijeta Karen Hačanov, s kojim dosad nije igrao. Njihov meč na rasporedu je u utorak, 12. svibnja, od 11 sati uz prijenos na Sport Klubu 2.

Podsjetimo, Prižmić je u glavnom turniru pobijedio Mártona Fucsovicsa, Novaka Đokovića i Uga Humberta. Prođe li Hačanova, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Lorenza Musettija (ATP – 10.) i Caspera Ruuda (ATP – 25.).