Primorac Pavičić pobijedila prvu nositeljicu Zagreb Ladies Opena

Iva Primorac Pavičić, 30-godišnja hrvatska tenisačica, napravila je iznenađenje na W100 ITF Zagreb Ladies Openu pobjedom protiv prve nositeljice, Slovakinje Rebecce Šramkove, u meču prvog kola.

Primorac Pavičić , tek 558. tenisačica na svijetu, svladala je na zemljanom terenu zagrebačkih Ravnica godinu dana mlađu tenisačicu sa 6-3, 6-4. Šramkova je trenutačno 120. na WTA ljestvice, a tijekom prošle godine bila je 33. na svijetu.

Meč Primorac Pavičić i Šramkove bio je protkan break gemovima pa ih je ukupno bilo deset, po pet u svakom setu. U oba slučaja je hrvatska tenisačica tri puta po setu oduzimala servis suparnici, a Šramkova je to činila dva puta po dionici.

Kada je trebala ostati pribrana na servis Primorac Pavičić je to učinila na samom kraju meča kada je dva puta sigurno odservirala za veliku pobjedu.

U drugom kolu Primorac Pavičić će igrati protiv Bugarke Denčeve koja je na premijeri svladala Rumunjku Szbabo 6-3, 6-2.

U nastavku programa u srijedu nastupit će još četiri hrvatske tenisačice, a sastaju se: Lucija Ćirić-Bagarić – Dora Mišković, Erika Andrejeva – Lea Bošković i Tena Lukas – Mia Ristić.