Pratite uz SK: Branitelj naslova u Kanadi se osjeća sjajno, izborio je novo četvrtfinale

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LeonardoxRamirez via Guliver

Branitelj naslova pobjednika na kanadskom ATP "masters 1000" turniru, Amerikanac Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja koje se igra u Montrealu.

Shelton, koji je lani slavio u Torontu, do četvrtinala je stigao 6-3, 7-6 (3) pobjedom protiv 19-godišnjeg Brazilca Joaoa Fonsece.

I sljedeći Sheltonov suparnik bit će mladić, 20-godišnji Čeh Jakub Menšik koji je sa 6-4, 7-5 u 4. kolu nadigrao Nizozemca Botica van de Zandschulpa.

4. KOLO:

Daniel Merida (Špa) – Tallon Griekspoor (Niz) 6-3, 6-1

Learner Tien (SAD/12) – Thiago Tirante (Arg) 6-4, 6-4

Jakub Menšik (Češ/13) – Botic van de Zandschulp (Niz) 6-4, 7-5

Ben Shelton (SAD/5) – João Fonseca (Bra/22) 6-3, 7-6 (3)