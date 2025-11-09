Pratite na SK: Zverev bolji od Sheltona u Torinu

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

U prvom meču skupine Björn Borg na ATP finalu u Torinu Nijemac Alexander Zverev svladao je Amerikanca Bena Sheltona sa 6-3, 7-6 (6).

Treći tenisač svijeta Zverev pobijedio je šestog na svijetu za sat i 33 minute. Zverev je u prvom setu dva puta slomio protivnika – u petom i devetom gemu. U drugom setu nije bilo breaka, a pobjednik je odlučen u dodatnom, 13. gemu. Shelton je u tie-breaku vodio 6-3, imajući tri uzastopne set lopte, ali Zverev ih je uspio spasiti i zabilježiti seriju 5-0 za pobjedu.

Ranije danas, u Jimmy Connors grupi, pobijedio je drugi tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, koji je pobijedio sedmoplasiranog Australca Alexa de Minaura 7-6 (5), 6-2.

Preostala dva meča prvog kola na rasporedu su u ponedjeljak. Od 14 sati u Jimmy Connors grupi igraju četvrtoplasirani Amerikanac Taylor Fritz i Talijan Lorenzo Musetti (deveti na ATP listi), a u 20:30 sati na rasporedu je dvoboj u Bjorn Borg grupi između prvog tenisača svijeta, Talijana Jannika Sinnera, i Kanađanina Felixa Auger–Aliassimea (osmog na ATP listi).

