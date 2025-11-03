Pratite na SK: Više nema dileme! Otkriveno je hoće li Đoković zaigrati na završnom Mastersu u Torinu

Talijanski mediji prenose informaciju da je to potvrdio Angelo Binaghi, predsjednik Talijanskog teniskog saveza.

Najbolji tenisač svih vremena odavno je osigurao nastup na turniru na kojem sudjeluje osam najboljih igrača iz prethodne godine, ali je postojala dvojba hoće li se pojaviti u Torinu.

Novak je dosad u karijeri sedam puta slavio na završnom turniru, čime je apsolutni rekorder.

Posljednji put osvojio je završni Masters 2023. godine, kada je u finalu pobijedio Jannika Sinnera.

Đoković se trenutačno nalazi u Ateni, gdje igra na turniru iz serije 250, koji organizira njegova obitelj.

Uz Novaka Đokovića, u Torinu će sigurno igrati: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz i Alex de Minaur.

Ostalo je još jedno slobodno mjesto za koje se natječu: Félix Auger-Aliassime i Lorenzo Musetti.

Završni turnir u Torinu održat će se od 9. do 16. studenoga.