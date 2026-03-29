Pratite na SK: Vekić izborila glavni turnir u Charlestonu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić igrat će u glavnom ždrijebu WTA 500 turnira u američkom Charlestonu nakon što je u drugom kolu kvalifikacija svladala Gruzijku Ekatarinu Gorgodze sa 6-2, 6-3.
Vekić je tako kroz kvalifikacije prošla bez izgubljenog seta jer je u prvom kolu sa 6-2, 6-2 bila bolja od Amerikanke Sachije Vickery.
U prvom setu se 32-godišnja Gruzijka, inače 165. na WTA ljestvici, uz Vekić držala do 2-2. U tom trenutku je krenuo niz od četiri gema i Vekić je vrlo lako povela s 1-0 u setovima.
U drugoj dionici slična priča. Gorgodze se držala do 2-2, potom je Vekić pobjegla na 5-2 i zapečatila pobjedu koja je vodi među elitu ovogodišnjeg Charlestona.
Prva nositeljica je Amerikanka Jessica Pegula, druga Ruskinja Ekatarina Aleksandrova, a turnir možete pratiti na kanalima Sport Kluba.
