Pratite na SK: Teniski velikani stižu u Međugorje – hrvatske legende i Đoković otvaraju Dodig Tennis Center

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Dodig Tennis Center

U Međugorju će danas, 14. srpnja, biti službeno otvoren Dodig Tennis Center, novi regionalni sportski projekt obitelji Dodig, iza kojeg stoje Ivan, Željko i Mladen Dodig.

Program otvorenja započinje u 18 sati dolaskom gostiju, nakon čega slijede ceremonija otvorenja i pozdravni govori. Središnji dio večeri bit će egzibicijski meč parova s početkom u 19 sati, u kojem će nastupiti Novak Đoković, Goran Ivanišević, Marin Čilić i Ivan Dodig.

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Otvorenju će prisustvovati i brojni poznati svjetski sportaši, predstavnici političkog i poslovnog života, partneri, sponzori i prijatelji projekta. Nakon egzibicijskog meča predviđen je prijem gostiju i druženje uz piće. Dodig Tennis Center prostire se na približno 25.000 četvornih metara i raspolaže sa šest suvremenih teniskih terena – pet terena s tvrdom podlogom, uključujući Central Court, te jednim terenom sa zemljanom podlogom. U sklopu centra nalaze se i četiri padel terena, fitness i fizioterapijski sadržaji, prostori za analizu igrača, spa i wellness zona, smještajni kapaciteti, restoran, clubhouse i trgovina teniskom opremom.

Centar je namijenjen profesionalnim igračima, rekreativcima, teniskim klubovima i polaznicima akademije, kojima na jednome mjestu pruža uvjete za trening, pripremu, oporavak i boravak.

“Ovo je sjajan trenutak za našu obitelj, ali i za tenis u ovoj regiji. Naša je želja da Dodig Tennis Center postane mjesto koje stvara prilike, motivira mlade ljude i pokazuje da se iz male zajednice može izgraditi velika sportska priča“, izjavio je Ivan Dodig.

Prijenos pratite na Sport Klubu 2 od 19:00h.