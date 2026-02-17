Pratite na SK: Talijan u dva seta bolji od Prižmića na otvaranja turnira u Riju

Podijeli :

xxGoranxSebelicx via Guliver

Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, zaustavljen je u prvom kolu zemljanog ATP 500 turnira u Rio de Janeiru, sa 6-3, 6-4 bolji je od njega bio Talijan Francesco Passaro.

Bio je to dvoboj dvojice tenisača koji su igrale kvalifikacije u Rio de Janeiru. Prižmić, 122. s ATP ljestvice, je dobio oba meča u kvalifikacijama, dok je 25-godišnji Passaro, 163. tenisač na svijetu, izgubio u drugom kolu kvalifikacija, ali se kao sretni gubitnik ugurao u glavni ždrijeb.

Fantastična Ružić prvi put ušla u osminu finala Mastersa u Dubaiju

U dugačkom prvom gemu Passaro je odmah došao do breaka i startne prednosti, a unatoč tome što su obojica potom imala šanse do 5-3 za Talijana nije bilo break gemova. Tada je Passaro još jednom oduzeo servis Prižmiću i time poveo s 1-0 u setovima.

U prvom gemu druge dionice Prižmić je propustio tri break šanse, ali je do prednosti došao kod 2-2 kada je napokon slomio Talijana na servis. Poveo je Prižmić 4-2 i potom upao u probleme iz kojih se nije izvukao do kraja. Passaro je nanizao četiri gema i s pobjedom 2-0 u setovima izborio prolaz dalje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.