Pratite na SK: Španjolka ima priliku u Hong Kongu osvojiti svoj prvi WTA naslov u karijeri

Vernon Yuen Nexpher Image via Guliver

Španjolka Cristina Bucsa i Kanađanka Victoria Mboko igrat će u finalu WTA teniskog turnira u Hong Kongu.

Bucsa se u finale plasirala laganom pobjedom nad petom nositeljicom Australkom Mayom Joint 6-3, 6-1 u polufinalu. Treća nositeljica Mboko malo se više pomučila u polufinalu gdje je s 2-6, 6-3, 6-2 slavila protiv sunarodnjakinje Leylah Fernandez.

VIDEO / Vekić izgubila u četvrtfinalu Chennaija

Rođena u Moldaviji, 27-godišnja Bucsa, koja igra za Španjolsku od 2015., prvi će se put u karijeri boriti za WTA naslov.

I Bucsa i 19-godišnja Mboko su četvrtfinale prošle bez puno borbe. Naime, Bucsa uopće nije odigrala četvrtfinalni meč jer joj ga je Švicarka Belinda Benčić predala zbog ozljede. Ruskinja Ana Kalinskaja je predala četvrtfinalni meč Mboko kod rezultata 6-1, 3-1 za Kanađanku.

Mboko je osvojila svoj prvi WTA turnir u kolovozu ove godine, kada je u finalu Canadian Opena pobijedila Japanku Naomi Osaku.

