Pratite na SK: Sjajni Pavić i Arevalo prošli u četvrtfinale prestižnog Mastersa u Cinncinnatiju

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Hrvatsko-salvadorski par nastavlja pohod prema novoj Masters tituli!

Mate Pavić i Marcelo Arevalo plasirali su se u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju u konkurenciji parova, pobijedivši u osmini finala Brazilca Marcela Mela i Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-2, 7-6 (3).

Za plasman u polufinale branitelji naslova i prvi nositelji će igrati protiv četvrtih nositelja, Britanaca Joea Salisburyja i Neala Skupskog koji su sa 6-4, 7-6 (3) bili bolji od francusko-američkog para Doumbia – Nakashima.

Bit će to repriza četvrtfinalnog dvoboja odigranog prije deset dana na kanadskom Masters 1000 turniru u Torontu, gdje su Pavić i Arevalo propustili prednost od 7-6, 4-2 i izgubili odlučujući ‘tie-break’ (8-10).