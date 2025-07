Pratite na SK: Shapovalov i Kovačević u finalu Los Cabosa

Podijeli :

Denis Shapovalov i Aleksandar Kovačević plasirali su se u finale ATP 250 turnira u Los Cabosu. Dok je pobjeda Kanađanina protiv Adama Waltona bila očekivana, ona Kovačevićeva protiv Andreja Rubljova došla je kao šok.

Shapovalov u meksičkom gradu svoje protivnike sređuje lakoćom. U sva svoja tri meča nije izgubio set te nije ni u jednom setu izgubio više od tri gema.

Protiv Waltona je slavio sa 6:2, 6:2 te je tako izborio svoje druge ATP finale godine, prvo nakon 500-tice u Dallasu koju je i osvojio.

U finalu će igrati protiv Kovačevića, Amerikanca srpskih korijena. On je u svom polufinalnom meču šokirao Rubljova. Prvi set je osvojio Rus sa 6:3 te se činilo da će turnir u Los Cabosu dobiti očekivano finale.

No, Kovačević je sa 6:4 poravnao na 1-1 u setovima da bi u trećem bio tenisač koji je više prijetio na primanju servisa. To mu se na kraju isplatilo u devetom gemu kada je s nekoliko grešaka Rubljova došao do breaka koji mu je donio i servis za meč.

Amerikanac je bio uspješan te je na svom početnom udarcu zaključio susret s 3:6, 6:4, 6:4.

Ovo je Kovačeviću druga pobjeda protiv Rubljeva. Zanimljivo, prva je također stigla u polufinalu ATP 250 turnira. Bilo je to početkom godine, u Montpellieru kada je Kovačević sa 7:5, 6:4 izborio svoje prvo ATP finale.

Sada je došao do drugoga gdje ga čeka Shapovalov. Bez obzira na rezultat u finalu, Kovačević će od idućeg tjedna biti na rankingu karijere. Ako izgubi, smjestit će se na 66. mjesto, a ako slavi bit će 56. igrač svijeta.