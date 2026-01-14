Pratite na SK: Ružić preko Argentinke do četvrtfinala Hobarta

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Hobartu, ona je u susretu 2. kola nadigrala Argentinku Solanu Sierru sa 7-5, 6-4.

Ružić je u dvoboju protiv Sierre pokazala odličnu mentalnu stabilnost, u prvom je setu gotovo stalno bila u rezultatskom zaostatku, Argentinka je imala i prednost od 5-3 samo da bi 22-godišnja Međimurka s četiri uzastopna osvojena gema dobila tu dionicu dvoboja sa 7-5.

I u drugi je set Ružić krenula gubitkom servisa, Argentinka je tu prednost držala do 4-3 kada je imala i tri lopte za novu prednost 5-3, ali Ružić je uspjela poravnati na 4-4, zatim sigurnim servis-gemom povesti s 5-4, a onda još jednim breakom završiti posao.

Ružić će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice susreta između Amerikanke Peyton Stearns i Srpkinje Olge Danilović.

