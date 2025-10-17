Pratite na SK: Ribakina ostala u igri za WTA Finale nakon pobjede nad Tomljanović

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Najbolja kazahstanska tenisačica Jelena Ribakina plasirala se u polufinale WTA 500 turnira u Ningbou svladavši u četvrtfinalu Ajlu Tomljanović sa 6-2, 6-0 te je time zadržala izglede za plasman na WTA Finale u Rijadu.

Ribakina je trenutačno na devetom mjestu “Utrke prema Rijadu” s 4000 bodova, a osvajanjem naslova u Kini došla bi na 4305 bodova, samo 15 manje od osmoplasirane Ruskinje Mire Andrejeve.

Plasmanu na WTA Finale dodatno se danas približila Talijana Jasmine Paolini koja je do polufinala došla pobijedivši Švicarku Belindu Benčić s 5-7, 7-5, 6-3.

Ribakina i Paolini će se boriti za mjesto u finalu.

U drugom polufinalu će igrati Ruskinje Jekaterina Aleksandrova i Diana Šnajder.

