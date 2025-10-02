Đoković ususret okršaju s Čilićem već razmišlja o polufinalu: ‘Želim revanš protiv Sinnera’

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Jedan od najprestižnijih teniskih turnira, Masters u kineskom Shanghaiju započeo je u srijedu, a Jannik Sinner i Novak Đoković glavni su favoriti za naslov u odsustvu prvog tenisača svijeta - Carlosa Alcaraza.

Nakon što je prošle godine igrao finale u Šangaju, Novak Đoković ponovno je ovdje i kaže kako misli da su mu Mastersi dobra prilika za veliki rezultat.

Dugo Đokovića nije bilo u Kini, još od vremena prije koronavirusa, sve do prošle godine, kada ga je dočekala nevjerojatna dobrodošlica.

„Nevjerojatna je podrška koju dobivam u Kini još od 2007. godine i pobjede na Masters kupu u Šangaju. Ovdje je svaki trening kao meč u smislu podrške, buke – osjećam se dobrodošlo i, da budem iskren, to je jedan od najvećih razloga zašto sam odlučio doći. Jednostavno se osjećam dobro ovdje. Možda i najveću podršku imam baš ovdje u Kini”, započeo je Novak konferenciju za medije pred novinarima u Šangaju.

Jednog je novinara zanimalo da Đoković usporedi razlike u igranju na dva i na tri dobivena seta, s obzirom na to da je nakon US Opena rekao kako mu je sve teže parirati Carlosu Alcarazu i Janniku Sinneru u dvobojima na tri dobivena seta.

„Mislim da je fizička spremnost logično najveći faktor u mečevima na dva dobivena seta, u usporedbi s onima na tri dobivena. Ali sve je to povezano, naravno – i s mentalnim dijelom i sa samom igrom. Ako fizički niste na 100 posto protiv ovih dečkiju, imate osjećaj da ste pola koraka sporiji, a to utječe na cijelu igru. Utječe na svaki poen, izmjene i razne aspekte meča. Zato sam to i rekao poslije US Opena – jer zaista osjećam da je igranje mečeva na tri dobivena seta u završnim fazama turnira veliki izazov za mene. Imam osjećaj da u polufinale ne ulazim svjež kao oni”, kaže Novak i dodaje:

„Ali u redu je, to je jednostavno biološka činjenica koju na kraju moram prihvatiti. I dalje radim najviše što mogu u danim okolnostima – da izazovem te dečke, ali prije svega sebe, i da vidim koliko mogu napraviti na svakom turniru na kojem nastupam. Masters turniri igraju se gotovo dva tjedna – tu osjećam da imam veću šansu osvojiti trofej ili ostvariti značajan rezultat.”

Đoković je rekao da su mu naslovi važni, ali da nisu jedini razlog zašto i dalje igra.

„Želim i samim svojim sudjelovanjem doprinijeti rastu tenisa, divan je i osjećaj kada mi skandiraju ime i uživam u podršci.”

U polufinalu je moguća repriza prošlogodišnjeg finala.

„Volio bih ponovno igrati s Jannikom, jer to bi značilo da sam stigao do polufinala. Vidjet ćemo. On u posljednje vrijeme dobiva većinu naših mečeva. Pobijedio me u finalu prošle godine, bio je to dobar meč.”

Najtrofejniji tenisač u povijesti igrat će protiv Marina Čilića u drugom kolu Šangaja, a susret je zakazan za petak u terminu 12.30 po centralno-europskom vremenu.

