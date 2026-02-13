Pratite na SK: Čilić saznao protivnika u borbi za polufinale Dallasa

Podijeli :

(AP Photo/Dar Yasin) via Guliver Image

Marin Čilić u Dallasu igra sjajan tenis. U prva dva kola svladao je dva mlada Amerikanca (Learner Tien i Ethan Quinn) te je izborio četvrtfinale jakog ATP 500 turnira. U trenutku pobjede nije znao svog sljedećeg protivnika, ali zato nešto kasnije jest.

Međugorac je čekao pobjednika meča između Jacka Pinningtona Jonesa i Eliota Spizzirrija, a na kraju je do pobjede od 2-1 u setovima stigao Britanac Jones.

VIDEO / Kao u najboljim danima: Fenomenalni Čilić ušao u četvrtfinale Dallasa! VIDEO / ‘Čilić je u potpunosti posvećen, u stanju je ponoviti neki novi Wimbledon’

22-godišnji Britanac iz Kingstona na Temzi je do četvrtfinala stigao iz kvalifikacija, a u dva navrata je igrao skoro tri sata. Protiv Amerikanca Spizzirrija je igrao dva sata i 55 minuta, a minutu duže proveo je na terenu u drugom kolu kvalifikacija protiv Patricka Kypsona.

Svježina će tako biti sigurno na Čilićevoj strani. Inače, ovo će Pinningtonu Jonesu biti drugi ogled s hrvatskim tenisačima. Ranije ove godine je u polufinalu ATP Challengera u egipatskom Soma Bayju porazio Bornu Goju s 2-0 u setovima.

