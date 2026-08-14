Pratite na SK: Četverostruka Grand Slam pobjednica zbog umora odustala od Cincinnatija

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Naomi Osaka, 28-godišnja japanska tenisačica i 13. igračica na svijetu, odustala je od nastupa na WTA Masters 1000 turniru u Cincinnatiju koji je počeo u četvrtak.

Umor je razlog zašto je Osaka odustala od zadnje provjere uoči US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini. Na posljednjem igranom turniru Osaka je u Torontu dogurala do četvrtfinala gdje je nakon tri seta poražena od Kazahstanke Jelene Ribakine.

Grand Slam turnir u New Yorku počinje 30. kolovoza, a Osaka nije spominjala je li ovim otkazivanjem doveden u pitanje njen nastup na US Openu. Svi mediji navode da se takvo što ne bi smjelo dogoditi i da će Osaka nastupiti na Grand Slam turniru kojeg je osvajala dva puta u karijeri.

Pokal pobjednice u New Yoku je podizala 2018. i 2020., a osim toga ima još dvije Grand Slam krune, slavila je na Australian Openu 2019. i 2021. godine.