Poznate sudionice WTA Dubrovnika: Dolazi bivša osvajačica US Opena i još devet tenisačica iz TOP 100

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Deset tenisačica iz sto najboljih na svijetu nastupit će na prvom izdanju novog WTA turnira Dubrovnik Open koji će se održati od 23. do 29. ožujka.

Među njima su prva nositeljica Mađarica Anna Bondar, bivša osvajačica US Opena Bianca Andreescu, Grand Slam finalistica i osvajačica zlatne olimpijske medalje u parovima Anastasia Pavljučenkova te domaće tenisačice Petra Marčinko, Tena Lukas, Ana Konjuh i Lucija Ćirić Bagarić, najavio je direktor turnira Feliks Lukas na konferenciji za novinare u Zagrebu.

WTA Dubrovnik Open održat će se na terenima Tenis kluba Dubrovnik na Lapadu. Bit će to prvi europski WTA turnir 125 serije koji otvara europsku proljetnu sezonu profesionalnih turnira na zemljanoj podlozi. U Hrvatskoj će se sezona i zatvoriti WTA Makarska Openom, turnirom koji se održava u tradicionalnom terminu u prvom tjednu lipnja.

“Ovaj će turnir biti odlična prilika za naše tenisačice da skupe poene i dobiju samopouzdanje, i to upravo u periodu kad je teško upasti na turnire. Posebno se to odnosi na Anu Konjuh i Luciju Ćirić Bagarić koje su upravo iz Dubrovnika i moći će se na domaćem terenu bolje pripremiti na podlogu,” kazao je Feliks Lukas.

Ana Konjuh naglasila je kako joj je čast igrati pred domaćom publikom, jer već je dosta prošlo od posljednjeg nastupa u Dubrovniku.

“Ne hvata me trema nego pozitivni pritisak. Ljepše je igrati pred svojima i zahvalna sam na toj prilici,” dodala je Ćirić Bagarić.

Veliku podršku turnir je dobio od Grada Dubrovnika koji ovime nastavlja proces brendiranja ovog turističkog dragulja i kao sportske destinacije.

“Grad Dubrovnik sretan je i privilegiran što može ugostiti ovakvu manifestaciju. U nastavku naših sportskih ulaganja upravo su tereni u Lapadu doživjeli rekonstrukciju i sad izgledaju vrhunski, a u planu nam je i izgradnja nove multifunkcionalne sportske dvorane,” naglasio je Dživo Brčić, pročelnik Grada Dubrovnika.

Ovakav turnir uvelike pomaže i hrvatskom turizmu. Ravnatelj Uprave za sport pri Ministarstvu turizma i sporta Krešimir Šamija izrazio je zadovoljstvo što će u svijet otići slika kakvu tenis i Hrvatska zaslužuju.

“Nacionalnim programom sporta pomažemo lokalnom sportu, ali i ovakvim manifestacijama. Od 2016. povećali smo ulaganja za sport od 28 na 193 milijuna eura, a od toga za vrhunske manifestacije izdvajamo 16 milijuna eura. Također, obnovili smo lani 113 terena, od čega čak 11 teniskih,” istaknuo je Šamija.