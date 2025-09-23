Potvrđen dolazak Đokovića u Šangaj: Bit će mu to prvi ATP turnir nakon 100. naslova u karijeri

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Organizatori ATP Masters 1000 turnira u Šangaju službeno su potvrdili da će na njihovom ovogodišnjem izdanju nastupiti srpski tenisač Novak Đoković, osvajač rekordne 24 Grand Slam titule u karijeri.

Zanimljivost je da će tom prilikom Đoković prvi puta nakon svibnja nastupiti na nekom turniru koji nije Grand Slam turnir. U svibnju je igrao na ATP turniru u švicarskoj Ženevi gdje je došao do svog 100. naslova u kariijeri, a potom je sudjelovao jedino na Grand Slam turnirima, Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu.

„Naš četverostruki pobjednik se vraća“, napisali su na društvenim mrežama organizatori turnira u Šangaju kojeg je Đoković, trenutačno četvrti igrač na svijetu, osvajao 2012., 2013., 2015. i 2018. godine.

Turnir se održava od 1. do 12. listopada, a glavni rivali Đokoviću će i ovaj put biti Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, dvojac u čijoj sjeni posljednjih godina igra 39-godišnji Đoković.