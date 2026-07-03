Pobjeda Jurak Schreiber na startu mješovitih parova

Darija Jurak Schreiber, 42-godišnja hrvatska tenisačica, uspješno je otvorila nastup u Wimbledonu, u mješovitim parovima, gdje je njen partner Argentinac Andres Molteni.

Jurak Schreiber i Molteni su nakon preokreta u prvom kolu pobijedili Kineskinju Hanyu Guo i Austrijanca Lucasa Miedlera s 3-6, 7-6(3), 6-4.

Guo i Miedler su imali 1-0 u setovima i 5-3 u drugoj dionici kada je krenuo preokret hrvatsko-argentinske kombinacije.

U drugom kolu Jurak Schreiber i Molteni čekaju pobjednika meča u kojem se sastaju drugi nositelji Latvijka Ostapenko i Arevalo iz Salvadora protiv Ruskinje Zvonarjeve i Francuza Olivettija.

Prethodno je Jurak Schreiber s Antonijom Ružić nastupala u turniru parova tenisačica, ali su poražene u dvoboju prvog kola.