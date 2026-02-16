Petra Marčinko poražena u prvom kolu Dubaija, osvojila je tek dva gema

Podijeli :

Roberto Bettacchi IPA Sport via Guliver

Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u susretu 1. kola WTA turnira u Dubaiju od Rumunjke Jaqueline Cristian sa 1-6, 1-6.

Okršaj 20-godišnje hrvatske tenisačice, trenutačno 69. igračice svijeta i sedam godina starije Rumunjke, 39. na svijetu, trajao je tek nešto više od sat vremena.

Cristian je u prvom setu povela 3-0, Marčinko je potom osvojila prvi gem, da bi rumunjska tenisačica još jednom spojila tri gema za 6-1. U drugom setu gledali smo istu sliku, 3-0, pa 3-1, te nova tri gema u nizu za Cristian.

Bio je to njihov prvi međusobni susret, a Rumunjki sada slijedi ogled protiv njemačke tenisačice Elle Seidel koja je pobijedila Španjolku Cristinu Bucsu sa 6-1, 6-4.

U ranije odigranom susretu Antonija Ružić je pobijedila Britanku Emu Raducanu sa 6-1, 5-7, 6-2.

Ružić (WTA-67) je do jedne od najvećih pobjeda u karijeri stigla za dva sata i 20 minuta igre. Antonija je imala puno sreće i prije meča jer je, nakon poraza u kvalifikacijama, upala u glavni turnir kao “lucky loser”.

U 2. kolu Ružić čeka Ruskinja Anastasija Zaharova, 104. igračica svijeta.

