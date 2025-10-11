Pegula gubila 5:2 u trećem setu od Sabaljenke pa izborila finale protiv Gauff u Wuhanu

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Amerikanka Coco Gauff plasirala se u finale WTA 1000 teniskog turnira u Wuhanu nakon što je u polufinalu pobijedila Talijanku Jasmine Paolini sa 6-4, 6-3.

Za 21-godišnju Amerikanku, trenutačno treću tenisačicu svijeta, to je treće WTA 1000 finale ove godine nakon Rima i Madrida u kojima je upisala poraze.

VIDEO / Đoković izgubio ključni poen pa ironičnim pljeskom prozvao trenere: ‘Bravo, momci!’

Ujedno bit će to njezino 14. WTA finale u karijeri u kojem će loviti 11. naslov.

“Jako sam zadovoljna kako sam danas igrala. Bilo je teško, posebno igrajući na servisu. Ali učinila sam što sam trebala da prođem dalje,” rekla je Gauff.

U finalu će igrati protiv Amerikanke Jessice Pegule, koja je u drugom polufinalu nadigrala prvu tenisaču svijeta Arinu Sabaljenku rezultatom 6:2, 4:6, 7:6(2). Iako je Bjeloruskinja u trećem setu vodila s 5:2, na kraju je Pegula velikim preokretom i pobjedom u tie-breaku izborila okršaj protiv sunarodnjakinje Gauff.

