Pavić u trećem kolu Roland Garrosa, Osaka izbacila Amerikanku hrvatskih korijena

Mate Pavić i Marcelo Arevalo plasirali su se u treće kolo Roland Garrosa nakon pobjede u tri seta. Turnir su u ženskom dijelu nastavile Arina Sabaljenka i Naomi Osaka.

Pavić i Arevalo, koji su postavljeni za sedme nositelje, izbacili su Amerikanca Gallowaya i Australca Peersa 6:4, 3:6, 6:3 i u trećem će kolu igrati protiv nizozemske kombinacije Sander Arends – David Pel koja je eliminirala Nikolu Mektića i Austina Krajiceka.

Pavić i Arevalo osvojili su Roland Garros prije dvije godine, a lani su ispali u trećem kolu.

Kod djevojaka, prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka plasirala se u osminu finala Roland Garrosa nakon što je u susretu trećeg kola bila bolja od Ruskinje s australskom putovnicom Darije Kasatkine sa 6-0, 7-5.

Bjeloruskinja je svladala svoju treću prepreku na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru. Nakon Španjolke Jessice Bouzas Maneiro i Britanke Katie Boulter, na koljena je bacila i Kasatkinu.

U osmini finala suočit će se s Japankom Naomi Osakom, koja je nakon žestoke i trosatne borbe pobijedila američku tinejdžericu hrvatskog podrijetla Ivu Jović 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4.

Osaka, koja je do sada osvojila četiri Grand Slam turnira, dva puta je bila najbolja u Melbourneu (2019, 2021), te New Yorku (2018, 2020), prvi put se na pariškom turniru plasirala u osminu finala.

Prolaz dalje osigurala je i Ruskinja Ana Kalinskaja pobjedom protiv Camile Osorio iz Kolumbije 6:3, 0:6, 6:2.