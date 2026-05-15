Pavić izgubio u četvrtfinalu Rima i prvi put nakon dvije godine ispao iz TOP 10

(AP Photo/Marta Lavandier) via Guliver Image

U četvrtfinalu konkurencije parova na ATP Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli svladati Christiana Harrisona i Neala Skupskog. Američko-britanska kombinacija na kraju je slavila s 2-0 u setovima.

Početak je bio dobar za Pavića i Arevala jer su sigurno čuvali svoje servise do vodstva 3:2 kada je susret prekinula kiša. Nekoliko sati prekida više je godilo Harrisonu i Skupskom koji su nakon povratka na teren osvojili četiri od ukupno pet odigranih gemova te su sa 6:4 osvojili prvi set.

U drugom setu Amerikanac i Britanac rano došli do breaka, pri rezultatu 1:1, te su tu prednost sačuvali do kraja za pobjedu od 6:4, 6:4. Ovim porazom Pavić će, zbog neuspješne obrane naslova u Rimu, pasti na 14. mjesto ATP ljestvice te će od sljedećeg ponedjeljka prvi put nakon svibnja 2024. godine biti izvan društva 10 najboljih tenisača u parovima.

Na turniru u Rimu još uvijek je aktivan Zagrepčanin Nikola Mektić. On je s Austinom Krajicekom u četvrtak izborio polufinale gdje će igrati protiv Marcela Granollersa i Horacija Zeballosa.

