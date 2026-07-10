Osvajač juniorskog Australian Opena dobio pozivnicu za ATP Umag

Jedan od najboljih juniora svijeta i ovogodišnji osvajač Australian Opena u Melbourneu, 17-godišnji Slovenac Žiga Šeško dobio je pozivnicu organizatora za nastup na ovogodišnjem izdanju teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu koji će se igrati sljedećeg tjedna.

Šeško se tek počeo probijati u profesionalnom tenisu, ali je u mlađim kategorijama nagovijestio da bi mogao ostvariti zapaženu karijeru. Najbolji plasman među juniorima mu je četvrto mjesto na svijetu, a osim Australian Opena u pojedinačnoj ima i naslov u konkurenciji parova na Orange Bowlu iz prošle sezone. On je u Melbourneu ove godine postao prvi Slovenac ikad koji je osvojio juniorski pojedinačni naslov na bilo kojem od četiri Grand Slam turnira.

Nastup u Umagu bit će mu premijerni na nekom glavnom turniru iz kalendara ATP Toura. Prošle godine debitirao je za slovensku reprezentaciju u Davis Cupu.

“Slovenski tenisači uvijek su imali veliku podršku svojih navijača u Umagu, a sada im predstavljamo novo lice, ujedno igrača koji bi u nadolazećim sezonama mogao postati veliko ime ne samo slovenskog tenisa. Plava Laguna Croatia Open Umag je mnogo puta prepoznao mlade i posebno talentirane tenisače, a vjerujem da je ovo dobar nastavak te tradicije”, rekao je direktor turnira Tomislav Poljak.