Olimpijska pobjednica iz Tokija po prvi put u četvrtfinalu Wimbledona

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Švicarska 28-godišnja tenisačica Belinda Benčić (WTA - 35.) po prvi put u karijeri plasirala se u četvrtfinale Wimbledona, pobijedivši u ponedjeljak u osmini finala Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu (WTA - 17.) sa 7-6 (4), 6-4.

Olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. do danas je na Grand Slam turnirima imala samo tri plasmana u četvrtfinale, sva tri na US Openu, gdje je 2019. došla i do polufinala.

U Wimbledonu je triput gubila mečeve osmine finala (2015., 2018. i 2023.), a prošlogodišnji turnir je propustila jer je prije 15 mjeseci rodila kćer Bellu. Benčić je u Wimbledonu bila juniorska pobjednica prije 12 godina.

Za plasman u polufinale igrat će protiv pobjednice dvoboja Ruskinje Mire Andrejeve i Amerikanke Emme Navarro.