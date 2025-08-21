Održan ždrijeb US Opena: Hrvati nisu imali sreće, dobili su teške protivnike odmah u 1. kolu

Podijeli :

NOUSHAD via Guliver Images

Hrvatska će na posljednjem Grand Slamu sezone, US Openu, imati najmanje četvero predstavnika – Marina Čilića, Bornu Ćorića, Donnu Vekić i Antoniju Ružić – no nitko od njih nije prošao najbolje u ždrijebu.

Čilić, koji nije igrao još od Wimbledona i trenutno je 61. na svijetu, na startu ide na Aleksandra Bublika, pobjednika turnira u Gstaadu i Kitzbühelu.

Ćorić, u seriji od četiri poraza, otvara protiv 21. tenisača svijeta Jirija Lehečke.

Kod djevojaka, Vekić (55. na WTA ljestvici) ide na Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro, dok će Ružić, koja je na američkoj turneji u dobroj formi, igrati protiv Amerikanke Taylor Townsend, bivše 46. igračice svijeta i dvostruke Grand Slam pobjednice u parovima.

Broj hrvatskih tenisača u glavnom ždrijebu mogao bi još rasti jer su Petra Marčinko, Dino Prižmić, Tara Wurth, Petra Martić i Jana Fett stigli do drugog kola kvalifikacija