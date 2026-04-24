Ništa od novog hrvatskog slavlja u Madridu: Čilić morao predati meč bez borbe

xRicardoxLarreinax via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač morao je predati meč protiv mlade brazilske zvijezde.

Marin Čilić na razočaravajuć je način okončao svoj nastup na prestižnom Masters 1000 turniru u Madridu.

Nakon pobjede protiv belgijskog tenisača Zizoua Bergsa u prvom kolu, Čiliću je na putu do šesnaestine finala stajao mladi Brazilac Joao Fonseca. Ipak, sat vremena prije termina meča, na službenoj stranici ATP-a, osvanula je potvrda kako je Marin predao meč bez borbe. Iako detalji još nisu poznati, očito je riječ o iznenadnoj ozljedi.

Samo dan ranije, 51. tenisač svijeta je s uzbuđenjem najavljivao okršaj protiv Fonsece, koji je imao svega osam godina u doba kad je Čilić ostvario krunu karijere te osvojio US Open 2014.:

“Sigurno nas čeka zanimljiv okršaj između dvije različite generacije”, kazao je Marin za portugalski Sport TV.

“João se sve više probija na ljestvici te iz meča u meč igra sve bolje. Bit će ga stvarno gušt sresti na terenu. Pokušat ću, naravno, odigrati na svojoj najvišoj razini. Publika će biti na njegovoj strani, ali to je tenis – u takvim situacijama treba znati uživati, unijeti energiju i emociju. U svakom slučaju, čeka nas jako zabavan dvoboj.”

Predajom Čilića, propala je mogućnost za dvostruko hrvatsko slavlje u Madridu, nakon što je ranije Dino Prižmić ostvario najveću pobjedu karijere porazivši šestog tenisača svijeta, Bena Sheltona.