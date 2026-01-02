Ništa od glavnog ždrijeba Brisbanea: Ružić ispala kao prva nositeljica kvalifikacija

Podijeli :

VCG 111595440896 via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić godinu je započela porazom u 1. kolu kvalifikacija WTA turnira u australskom Brisbaneu od Uzbekistanke Marije Timofejeve 5-7, 4-6.

Ružić (WTA-70.) nije našla načina kako svladati Uzbekistanku, 143. tenisačicu svijeta, u meču koji je trajao 102 minute.

U prvom setu je 22-godišnja Orehovčanka dvaput gubila svoj početni udarac, kao i u drugom setu. Ružić je susret završila bez as-servisa, ali sa šest dvostrukih pogrešaka, dok je protivnici ponudila čak 12 prilika za obrat. Uzbekistanka očito ne leži Međimurki jer je od nje izgubila bez dobijenog seta i prije tri godine u Murskoj Soboti.

Antonia je bila prva nositeljica kvalifikacija.