Nino Serdarušić spasio meč-loptu i osvojio Challenger u Sofiji

Foto Frane Hrabrov.

Nino Serdarušić je u paru s Davidom Pichlerom došao do naslova u parovima na ATP Challengeru u Sofiji. U finalu je s austrijskim tenisačem bio bolji od rumunjske kombinacije sastavljene od Alexandrua Jecana i Bogdana Pavela. Prvi set su izgubili sa 6:4 pa su u drugom spasili meč-loptu i slavili u tie-breaku, a onda su u odlučujućem setu zaključili pobjedu rezultatom 4:6, 7:6(2), 10:7.

Loše su krenuli Serdarušić i Pichler te su se brzo našli u velikom zaostatku od 5:1. Uspjeli su se primaknuti na 5:4 kada su imali i dvije break lopte, ali Rumunji na kraju uspijevaju doći do seta sa 6:4.

U drugoj dionici su Pavel i Jecan imali servis za meč i meč-loptu kod 6:5, ali je hrvatsko-austrijski par uspio vratiti break, a potom osvojiti set u tie-breaku sa 7-2. U trećem setu su Serdarušić i Pichler bili bolji s 10:7 se tako na svom prvom zajedničkom turniru došli do prve titule.

Ovo je hrvatskom tenisaču već 32. naslov u parovima u karijeri, a peti na Challenger razini. Ovaj naslov vraća ga u društvo najboljih 200 tenisača u parovima. Ranking karijere mu je 159. mjesto, a ono je stiglo netom nakon osvajanja ATP 250 turnira u Umagu.