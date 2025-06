Može li itko srušiti Carlosa Alcaraza s wimbledonskog trona?

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Najstariji turnir na svijetu i sinonim za “bijeli sport” samo što nije počeo, a kao i svake godine čeka nas spektakl. Svi ljudi, pa čak i oni koje ne zanima sport i tenis, znaju što kreće u ljetnom razdoblju u Londonu. Naravno, riječ je o Wimbledonu, sada jedinom Grand Slam turniru na travi.

Pripremio: Rafael Spajić

Posebnost travnate sezone je ta što počinje u drugom tjednu Roland Garrosa koji se igra na potpuno drugoj podlozi. Iako je tu riječ o Challengerima, konkurencija svejedno bude jaka da na pravi način najavi službeni početak ATP travnate sezone.

Neočekivani dark horse

Već smo u prvom pravom tjednu vidjeli jaki turnir u Stuttgartu koji je osvojio Taylor Fritz da bi potom bile odigrane dvije najbolje 500-tice u godini, Queen’s i Halle.

Londonski turnir osvojio je apsolutni vladar trave Carlos Alcaraz, a kao jedan od dark horseva ovogodišnjeg Wimbledona se nametnuo Aleksandar Bublik. Ne samo da je Kazahstanac pokazao da zna kontrolirati svoj turbulentan um, on je na putu do titule režirao osvetu nad Jannikom Sinnerom te Danilom Medvjedevom kojega je u finalu porazio prvi put u svojoj karijeri.

Svojom konstantom u najzahtjevnijem periodu sezone za tenisače Bublik je pokazao kvalitetu i sigurno nijedan od najboljih tenisača svijeta neće biti sretan ako ga sretne u bilo kojem trenutku prije trećeg ili četvrtog kola.

Nakon ždrijeba Jack Draper je bio taj nesretnik koji će morati riješiti kazahstansku prepreku. U prvom kolu za protivnika je dobio zemljaša Sebastiana Baeza, u drugom bi ga čekao Marin Čilić koji je posljednji Wimbledon igrao 2021. godine, a ako riješi i tu prepreku onda mu dolazi Bublik koji ga je već porazio na zemlji, podlozi koja mu ne paše ni približno dobro kao trava.

Sinner i Đoković mogu ponoviti Roland Garros

Prema kladionicama su prvi favoriti turnira Alcaraz i Sinner, a kako je Španjolac u posljednjih pet susreta porazio prvog igrača svijeta, to malo iznenađuje. Alcaraz je dvostruki branitelj naslova u Londonu dok Sinner nije nikad došao dalje od polufinala. Ni ove godine nije odigrao najbolju travnatu sezonu te mu je poraz nanio već spomenuti Bublik. Ipak, ždrijeb mu kao prvom nositelju odgovara te bi svoj prvi težak test trebao imati u osmini finala. Tamo bi ga mogao čekati Tommy Paul, prošlogodišnji pobjednik Queen’s Cluba i igrač koji je lani protiv Alcaraza vodio sa setom i breakom na Wimbledonu.

Trinaesti igrač svijeta ima neke probleme s ozljedama pa je upitno hoće li doći do te faze. Četvrtfinale bi mu donijelo Lorenza Musettija koji vodi slične bitke te će uz moguću ozljedu igrati i s pritiskom jer brani lanjsko polufinale. Ako Sinner riješi sve te prepreke, a za očekivati je da hoće, onda ga u polufinalu čeka Novak Đoković, Jack Draper ili Aleksandar Bublik.

Da se ovaj turnir održava prije pet ili više godina bez sumnje bi njegov protivnik u polufinalu bio Đoković. Iako je Srbin i dalje favorit za dolazak do završne četvorke na Wimbledonu, neće to biti tako lako postignuće. Što se tiče ždrijeba prije četvrtfinala, moguće mine su mu Alex Michelsen u trećem kolu i Alex de Minaur u četvrtom.

Nakon gledanja trening seta Đokovića i Alcaraza na centralnom terenu Wimbledonu (5:5 u 45 dozvoljenih minuta) očekujem da će Srbin stići do polufinala sa Sinnerom gdje bi, zbog svog iskustva na travi, mogao nanijeti više štete nego na pariškoj zemlji gdje je ostao bez osvojenog seta.

Tko može ugroziti dvostrukog prvaka?

Što se tiče druge polovice ždrijeba, one koju je prisvojio Alcaraz, tamo je znatno manje mina. Španjolca u prvom kolu čeka Fabio Fognini koji igra svoj posljednji Wimbledon da bi u drugom igrao protiv kvalifikanata (Leandro Riedi – Oliver Tarvet), a onda bi u trećem igrao protiv svoje mušterije Felixa Auger-Aliassimea.

Sljedeći test bili bi mu Andrej Rubljov ili Stefanos Tsitsipas, a onda bi ga u četvrtfinalu, po nositeljstvu, trebao čekati Holger Rune. No, Danac ne igra ni blizu svoj najbolji tenis, a s te strane ima i dobrih konkurenata. Teniski svijet će prvo izdvojiti brazilsku zvijezdu Joaa Fonsecu koji ima tek jednu pobjedu na travi u karijeri, ali je u Eastbourneu namučio petog igrača svijeta Taylora Fritza.

Upravo je Amerikanac jedan od kandidata koji mogu ugroziti Španjolca na putu do svog trećeg uzastopnog wimbledonskog finala. Međutim, Fritz će teško doći do tog susreta. U osmini finala će ga čekati dvostruki uzastopni polufinalist Danil Medvjedev, a ako i prođe Rusa koji se na travi snalazi skoro kao na svom omiljenom hardu, onda će ga u četvrtfinalu čekati Alexander Zverev.

Nijemac za njega ne bi trebao stvarati probleme jer ga je u posljednjih pet susreta porazio, a čak dva puta su njihovi mečevi bili na travi. Fritz ga je svladao u osmini finala Wimbledona prošle godine i to nakon zaostatka od 2-0 u setovima te u finalu Stuttgarta ove godine. Iako rezultat ne govori tako (7:6, 6:3), činilo se kao da je Zverev bespomoćan.

Dojam je ipak tkogod da dođe u polufinale da neće moći ugroziti Alcaraza. On je u svijetu tenisa, iako nije prvi igrač svijeta, sada čovjek kojeg svi streme pobijediti. No, kako Španjolac igra u posljednje vrijeme, rijetki su koji su to uspjeli. Posljednji koji je to uspio bio je Rune u Barceloni, ali tada se otkrilo kako je Alcaraz imao problema s preponom.

Od tog poraza Španjolac je nanizao 19 pobjeda što mu je ujedno i najduži niz pobjeda u njegovoj karijeri. Ako dođe do brojke 26, onda bi postao prvi Španjolac s tri Wimbledona, a uz to bio tek sedmi tenisač u Open Eri sa sedam osvojenih naslova.

Wimbledon i ove godine pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.