Mladi Splićanin u Zagrebu stigao do prve pobjede na Challenger Touru

Foto: Frane Hrabrov / Hrvatski teniski savez

Splićanin Josip Šimundža (ATP – 765.) došao je u ponedjeljak do svoje prve pobjede u glavnom ždrijebu na Challenger Touru, kad mu je Ekvadorac Alvaro Guillen Meza (ATP – 230.) predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2, 3-4 u korist hrvatskog predstavnika.

Do trenutka kad je njegov suparnik iznenada predao dvoboj 21-godišnji ljevoruki Splićanin je doista igrao na visokoj razini i potpuno je zaslužio plasman u osminu finala.

“Stvarno je lijep osjećaj. Sretan sam i nadam se da ću nastaviti ovako igrati dalje”, rekao je Splićanin čiji je meč premješten sa središnjeg terena zbog toga što se program odužio, a kiša je prijetila i da neće dopustiti odigravanje tog dvoboja.

“Iskreno, to mi je dobro došlo, jer sam želio da igramo na manjem terenu. Znao sam da je igrač koji voli kad ima više prostora iza osnovne crte i da će ga na većem terenu biti teže raširiti. Bio sam sretan kad sam čuo da idemo na drugi teren.”

Ni vjetar, ni prijetnja kiše nije mogla omesti Josipa u njegovoj misiji.

“Navikli smo mi u Splitu i Dalmaciji na vjetar. Bude toga tijekom godine. Stvarno sam sa svime zadovoljan danas, odlično sam odigrao.”

Šimundža u osmini finala čeka pobjednika dvoboja između petog nositelja Mađara Zsombora Pirosa (ATP – 163.) i češkog kvalifikanta Jonasa Forejteka (ATP – 286.) koji je u ponedjeljak, u posljednjem kvalifikacijskom kolu prepustio tek jedan gem (6-0, 6-1) 25-godišnjem hrvatskom reprezentativcu Duji Ajdukoviću koji se tako nije pridružio petorici sunarodnjaka u glavnom ždrijebu.

Preostala četvorica će se pokušati pridružiti Josipu Šimundži, ali je upitno hoće li za to dobiti priliku u utorak. Naime, vremenska prognoza nije obećavajuća. No, ako vjetar otpuše kišne oblake, kao što je to učinio u ponedjeljak, na teren će izaći Luka Mikrut protiv Nijemca Justina Engela, Mili Poljičak protiv švicarskog kvalifikanta Dominica Strickera, Matej Dodig protiv sedmog nositelja, Danca Augusta Holmgrena te Emanuel Ivanišević kojeg je ždrijeb spojio s njemačkim predstavnikom Diegom Dedurom.