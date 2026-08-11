Mladi Osječanin slavio u prvom kolu u Hamburgu, Ajduković ispao u Italiji

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Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

U utorak su dvojica Hrvata započela svoj put na ATP Challenger razini u Njemačkoj i Italiji. U Hamburgu je svoj meč igrao mladi Osječanin Matej Dodig dok je u Todiju nastupio Splićanin Duje Ajduković. Dodig je opravdao status favorita protiv Denisa Yevseyeva dok je Ajduković unatoč setu i breaku prednosti izgubio od Luciana Emaneula Ambrogija.

Dodig je ovom pobjedom od 6:3, 6:1 izborio drugo kolo Challengera u Hamburgu gdje će igrati s Rudolfom Mollekerom koji je s 2-0 u setovima iznenadio Elmera Mollera koji je ranije ove godine već porazio mladog Osječanina i to u Davis Cup susretu u Varaždinu.

Što se tiče Ajdukovića, njemu je ovo drugi poraz u nizu te se sada nalazi izvan TOP 300 na ATP ljestvici, a prije nekoliko godina bio je na jednu pobjedu od ulaska u TOP 100.

Danas na ATP Challenger razini igra i Borna Gojo koji će u Brownsburgu snage odmjeriti s Britancem Harryjem Wendelkenom.