Mladi hrvatski tenisač nastavlja oduševljavati: Nakon prve Top 100 pobjede, svladao je i Britanca

Foto: Mario Ćužić / HTS

Hrvatski tenisač Matej Dodig nastavlja niz odličnih nastupa na Challengeru u Lyonu. Nakon što je u prvom kolu ostvario najveću pobjedu karijere protiv 97. igrača svijeta Tristana Schoolkatea, 20-godišnjak je u drugom kolu svladao Britanca Arthura Feryja s 2-0 u setovima (7-5, 6-3).

U meču koji je trajao nešto više od sat i pol Dodig je pokazao zrelost i smirenost, osobito u ključnim trenucima. Prvi set donio je mnogo neizvjesnosti – nakon početnih problema na servisu i spašenih triju break lopti, Dodig je preuzeo inicijativu i oduzeo servis protivniku. Fery je u sedmom gemu uspio vratiti break, ali je Hrvat u 12. gemu iskoristio drugu set-loptu i uzeo prvu dionicu sa 7-5.

Drugi set imao je sličan tijek – Dodig je rano napravio break, u drugom gemu, i više ga nije ispuštao. Britanac je pokušao uzvratiti u završnici, no Dodig je spasio break loptu u devetom gemu i pokazao mentalnu stabilnost. Nakon nekoliko propuštenih prilika, petu meč-loptu pretvorio je u pobjedu i plasirao se u četvrtfinale.

Tamo ga čeka novi britanski protivnik – iskusni Liam Broady, 31-godišnjak koji je u prethodnom kolu svladao Yannicka Hanfmanna. Broady trenutačno zauzima 391. mjesto na ATP ljestvici, a 2022. godine bio je član Top 100.