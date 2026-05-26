Mektić pobjedom otvorio Roland Garros

Domenico Cippitelli Image nella via Guliver Image

U prvom kolu konkurencije parova na Roland Garrosu Nikola Mektić je sa svojim partnerom Austinom Krajicekom upisao pobjedu protiv Adriana Mannarina i Fabricea Martina. Francusku kombinaciju su porazili s 2-0 u setovima.

Već u trećem gemu meča su Mektić i Krajicek napravili break Martinu i Mannarinu, no ubrzo su tu prednost i izgubili. Ipak, ponovno su proigrali kod 3:3 kada rade novi break te mirno zaključuju set sa 6:4.

Drugi set je hrvatsko-američka kombinacija otvorila s breakom. No, kao i u prvom setu, tu prednost su ponovno brzo ispustili. Nisu zbog toga očajavali pa je nova prilika stigla kod 3:3 te tada dolaze do novog breaka.

Ni tada nisu zadržati prednost te su Francuzi poravnali na 4:4. No, nastavio se tada loš niz na početnom udarcu pa je ubrzo stigao novi break koji je i potvrđen za konačnu pobjedu od 6:4, 6:4.

Izborili su tako Mektić i Krajicek drugo kolo Roland Garrosa igrati protiv pobjednika meča između parova Arthur Gea / Kyrian Jacquet i David Pel / Sander Arends.

U konkurenciji parova nastupit će i Mate Pavić koji igra s Marcelo Arevalom. Njihovi protivnici bit će francusko-monegaški bratići Arthur Rinderknech i Valentin Vacherot. Prošle godine su Pavić i Arevalo zapeli u osmini finala, a 2024. godine su osvojili naslov u Parizu.