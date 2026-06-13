Mektić ostao bez finala u Stuttgartu, preokretom ga zaustavila estonsko-grčka kombinacija

Nikola Mektić i portugalski tenisač Francisco Cabral nisu uspjeli izboriti plasman u finale parova na ATP 250 turniru u Stuttgartu.
U polufinalnom dvoboju na travnatoj podlozi poraženi su od estonsko-grčke kombinacije Danjila Glinke i Stefanosa Sakelaridisa rezultatom 2-6, 6-4, 10-5, iako su odlično otvorili susret osvojivši prvi set.
Nakon uvjerljivog početka, Mektić i Cabral nisu uspjeli zadržati isti ritam pa su njihovi suparnici preokrenuli meč. Glinka i Sakelaridis osvojili su drugi set sa 6-4, a potom bili sigurniji i u odlučujućem produženom tie-breaku koji su dobili s 10-5 te tako stigli do najvećeg uspjeha svoje dosadašnje suradnje.
Za estonsko-grčki par ovo će biti prvo ATP finale u karijeri, a za naslov pobjednika turnira u Stuttgartu borit će se protiv domaće njemačke kombinacije Yannicka Hanfmanna i Jana-Lennarda Struffa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!