Mektić ostao bez finala u Stuttgartu, preokretom ga zaustavila estonsko-grčka kombinacija

Nakon uvjerljivog početka, Mektić i Cabral nisu uspjeli zadržati isti ritam pa su njihovi suparnici preokrenuli meč. Glinka i Sakelaridis osvojili su drugi set sa 6-4, a potom bili sigurniji i u odlučujućem produženom tie-breaku koji su dobili s 10-5 te tako stigli do najvećeg uspjeha svoje dosadašnje suradnje.

Za estonsko-grčki par ovo će biti prvo ATP finale u karijeri, a za naslov pobjednika turnira u Stuttgartu borit će se protiv domaće njemačke kombinacije Yannicka Hanfmanna i Jana-Lennarda Struffa.