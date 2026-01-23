Mektić izborio drugo kolo mješovitih parova na Australian Openu

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanka Taylor Townsend, koji su četvrti nositelji u konkurenciji mješovitih parova, u petak su se plasirali u drugo kolo Grand Slam turnira Australian Opena, pobijedivši Mađaricu Fanny Stollar i Nijemca Kevina Krawietza sa 6-1, 2-6, 10-6.

Mektić i Townsend su lakoćom dobili prvi set u kojem su tri puta oduzeli servis mađarsko-njemačkom paru.

Gotovo jednako uvjerljivi su bili Stollar i Krawietz u drugom setu. Oni su kod rezultata 2-2 nanizali četiri gema, pa je odluka o pobjedniku pala u produženom tie-breaku. Oba para su na početku odlučujuće igre imali problema na svom servisu, ali kod rezultata 4-4 Mektić i Townsend su s dva mini breaka prelomili meč u svoju korist.

U drugom kolu, odnosno u osmini finala, Mektić i Townsend će igrati protiv Australke Storm Hunter i Huga Nysa iz Monaka.