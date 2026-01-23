Medvedev se izvukao iz ponora i nakon gotovo četiri sata slomio neugodnog Mađara

Trenutačno 47. tenisač svijeta vodio je 2:0 u setovima i imao rani break u trećem, no to nije bilo dovoljno da slomi nekadašnjeg prvog reketa svijeta.

Alcaraz uvjerljiv za plasman u osminu finala Australian Opena, evo tko ga tamo čeka

Medvedev je treći set osvojio sa 7:5, četvrti uvjerljivo s 6:0, a peti sa 6:3 za konačnih 6:7(7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 i plasman u osminu finala. Tamo ga čeka 29. tenisač svijeta Amerikanac Learner Tien.

Ovom pobjedom Medvedev je nastavio sjajnu formu i upisao osmu pobjedu zaredom, nakon što je uoči Australian Opena osvojio turnir u Brisbaneu.