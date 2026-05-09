Medvedev izborio treće kolo Rima bez odigranog meča

Daniil Medvedev bez borbe se plasirao u treće kolo Masters 1000 turnira u Rimu.
Tomaš Machač bio je prisiljen predati meč u kojem je trebao igrati protiv Danilla Medvedeva.
Službeno je razlog odustajanja bolest, dok se neslužbeno navodi da je riječ o želučanom virusu koji je zahvatio više igrača na turniru.
Tako je Medvedev bez izlaska na teren prošao dalje te u miru može pratiti dvoboj između Corentina Mouteta i Pabla Llamasa Ruiza, čiji će pobjednik biti njegov sljedeći protivnik.
Medvedev je kao sedmi nositelj bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je trebao igrati protiv Čeha.
Ruski tenisač tako će biti jedini koji će prvi meč na turniru odigrati tek u 1/16 finala.
