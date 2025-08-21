Matej Dodig izborio polufinale Challengera u Sofiji

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / HTS

Matej Dodig plasirao se u polufinale ATP Challengera u Sofiji. U četvrtfinalu turnira u glavnom gradu Bugarske bio je bolji od bosanskohercegovačkog tenisača Andreja Nedića s 2-0 u setovima.

Susret nije dobro krenuo za Osječanina jer je u prvom gemu meča izgubio svoj početni udarac. Ipak, Dodig je odmah uzvratio i poravnao na 1:1, a kasnije je u setu došao i do breaka prednosti.

Matej Dodig izborio novo četvrtfinale Challengera Dodig i Serdarušić uspješni u Sofiji, Ajduković ispao

Njega je potvrdio uz spašenu break loptu, a onda je i na servisu za set bio primoran učiniti isto. Tada Nedić dolazi do ukupno tri break prilike od kojih ne koristi nijednu te Dodig sa svojom trećom set-loptom osvaja set sa 6:3.

Drugu dionicu je mladi Osječanin otvorio s breakom, ali je onda dva puta zaredom izgubio svoj servis i Nedić je došao do prednosti. Imao je Dodig priliku za povratak jer je došao do tri break lopte kod 3:1, ali nijednu nije iskoristio i bh. tenisač je poveo s 4:1.

Ipak, Osječanin nije odustao. Smanjio je na 4:2, a onda je opet došao do tri vezane break lopte. Ovaj put koristi prvu i vraća se u set. Međutim, njegov povratak je kratko trajao jer je već u idućem gemu Nedić ponovno napravio break.

Imao je Nedić ukupno šest set-lopti, ali nije iskoristio nijednu. Dodig je to kaznio realiziravši svoju četvrtu break loptu u gemu za smanjenje na 5:4. Uslijedio je najteži zadatak, a to je osvajanje servis gema za izjednačenje u setu.

Uspio je to Dodig napraviti uz još jednu spašenu set-loptu. Nakon toga je Osječanin napravio break te je izborio servis za meč. Njega je uspješno realizirao za pobjedu 6:3, 7:5 i prolaz u polufinale.

Za svoje drugo Challenger finale u pojedinačnoj konkurenciji igrat će protiv Alexa Molčana, nekada 38. igrača svijeta.