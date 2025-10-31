VIDEO / Zverev prekinuo lošu seriju protiv Medvedeva i izborio novi okršaj sa Sinnerom

Podijeli :

U posljednjem četvrtfinalu ATP Masters 1000 turnira u Parizu sreli su se Daniil Medvedev i Alexander Zverev. Bio je to njihov 22. okršaj, a do svoje osme pobjede stigao je Nijemac. Zverev je slavio s 2-1 u setovima te je tako zakazao okršaj s Jannikom Sinnerom u polufinalu.

Već je prvi gem meča pokazao koji će tenisač više prijetiti u ovom susretu. Medvedev je na servisu Nijemca stigao do dvije vezane break lopte koje nije iskoristio, ali to ga nije omelo u nastavku seta. Rus je kod rezultata 2:2 oduzeo servis Zverevu, a do kraja seta je tu prednost i povećao novim breakom kod 4:2. Na servisu za set je Medvedev spasio dvije break prilike te je sa 6:2 osvojio prvu dionicu igre.

Drugi set je Medvedev otvorio s breakom, ali tada Zverev počinje igrati ofenzivnije i preokreće set u svoju korist. Ključan break napravio je kod vodstva 4:3, a nakon toga je sigurno odservirao za 6:3 i 1-1 u setovima.

Nastavio je s tom igrom Zverev i u trećem setu. Kod 1:1 je uz brojne pogreške Medvedeva došao do, činilo se, važnog breaka. No, Rus se nije predavao i već je u idućem gemu vratio break. Do 5:4 za Medvedeva se igralo bez većih problema na servisu, a onda je u 10. gemu seta Rus stigao do meč-lopte. Nju je ipak Zverev anulirao dobrim servisom.

Stigao je potom Medvedev i do druge, a ni nju nije uspio iskoristiti. Ovaj put servis nije bio od pomoći, ali dobrim smashom je uspio spasiti i drugu meč-loptu. Nakon toga više nije bilo prilika te se otišlo u prvi tie-break susreta. Prvo veće vodstvo zaradio je Zverev mini breakom kod 3-1, ali to je ispustio promašenim smashem kod 4-2.

Ipak, Medvedev je u idućem poenu ponovno poklonio i Zverev je stigao na dva poena od pobjede. Rus se uspio vratit na 5-5, a onda je Zverev sjajnim servisom i potom greškom Medvedeva došao pobjede, prve protiv Rusa nakon četiri uzastopna poraza.

Zverev će za finale igrati protiv Jannika Sinnera. Bit će to repriza prošlotjednog finala iz Beča kada je s 2-1 u setovima slavio Talijan.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.