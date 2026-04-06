VIDEO / Wawrinka odigrao svoj posljednji meč u Monte Carlu, pogledajte emotivan oproštaj!

Znamo od početka sezone da je ova posljednja za Stana Wawrinku, a Švicarac je sada odigrao i svoj posljednji meč u Monte Carlu.

Više od 20 godina karijere, tri Grand Slam naslova u nevjerojatnoj eri „velike četvorke”, jedan Masters naslov, upravo u Monte Carlu, i ukupno 16 osvojenih turnira. Tako bi se karijera Stana Wawrinke mogla sažeti u jednoj rečenici.

No, za svakog ljubitelja tenisa ona je sigurno puno više od toga.

U svom posljednjem meču u Monte Carlu, na kojem je nastupio zahvaljujući posebnoj pozivnici, Wawrinka je poražen od Sebastiana Baeza u dva seta, 7:5, 7:5, te se tako posljednji put oprostio od publike na veličanstvenom stadionu u Kneževini.