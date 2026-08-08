VIDEO / Tenisač se požalio na gledatelja koji mu je smetao, reakcija suca je hit

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Češki tenisač Jakub Menšik plasirao se u osminu finala ATP Masters 1000 turnira u Montrealu pobijedivši Terencea Atmanea iz Francuske 7:5, 6:4. Na servisu za meč dvadesetogodišnji Čeh požalio se sucu na to što je od jednog gledatelja iza njegovih leđa konstantno dobivao savjete kako i što igrati, kao da mu je trener. Menšik je prišao sucu Gregu Allensworthu koji je javno i pred svima na vrlo duhovit način upozorio tog gledatelja. "Gospodine, igrači imaju fantastične trenere koje plaćaju tako da prestanite, hvala vam." Sučeva reakcija postala je pravi hit na društvenim mrežama.

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